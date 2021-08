Shannen Doherty star del remake del film Dying to Belong

L'attrice Shannen Doherty sarà una delle protagoniste del remake del film Dying to Belong, progetto prodotto per Lifetime.

Shannen Doherty sarà la protagonista del remake di Dying to Belong, il film del 1997 che aveva come star Hilary Swank, Sarah Chalke, Jenna von Oÿ e Mark-Paul Gosselaar.

Il progetto, prodotto per Lifetime, debutterà sugli schermi televisivi americani in autunno.

Accanto a Shannen Doherty hanno recitato Favour Onwuka e Jenika Rose e Dying to Belong racconterà le conseguenze delle amicizie tossiche e della cultura delle confraternite all'insegna dell'arroganza.

Il film seguirà cosa accade quando Olivia (Onwuka), che sta studiando giornalismo, incontra Riley (Rose), una matricola che soffre di ansia, diventando immediatamente amici. Riley, la cui madre Katherine (Doherty) era un membro delle Pi Gamma Beta, spera di seguire le orme della madre ed è felice che Olivia si unisca a lei. Pensando che ci sia l'opportunità di scrivere una storia su quanto accade nei gruppi universitari, Olivia si muove "sotto copertura" e scopre ben presto dei segreti mortali.

Shannen Doherty ha recentemente collaborato con Lifetime in occasione di List of a Lifetime, progetto ideato per la campagna Stop Breast Cancer for Life.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Gail Harvey, mentre la sceneggiatura è firmata da Caitlin D. Freyers.