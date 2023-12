Shane MacGowan: svelata la causa di morte del leader dei Pogues

È stata rivelata la causa di morte del compianto Shane MacGowan, il leader della band irlandese chiamata The Pogues: la moglie del musicista, Victoria Mary Clarke, ha dichiarato al New York Times che MacGowan è morto di polmonite in ospedale lo scorso 30 novembre.

Prima della sua morte, dal dicembre 2022 secondo Sky News, l'artista che avrebbe compiuto 66 anni il giorno di Natale stava combattendo un'encefalite virale, una condizione rara e potenzialmente pericolosa che causa il gonfiore del cervello.

Secondo RTE, MacGowan sarà sepolto a Nenagh, nella Contea di Tipperary in Irlanda, vicino alla fattoria della sua famiglia d'infanzia, l'8 dicembre. Il funerale sarà aperto al pubblico, dove amici, familiari e fan potranno partecipare. La Clarke, 57 anni, ha dichiarato al The Brendan O'Connor Show su RTE che l'icona della musica irlandese, dimessa dall'ospedale il 22 novembre, "stava facendo del suo meglio per respirare".

Crock of Gold: Shane MacGowan insieme a JohnnY Depp

"Non era pronto a arrendersi. Non era pronto a smettere di combattere, ma il suo corpo lo ha fatto per lui", ha spiegato Victoria. "Negli ultimi mesi abbiamo avuto ricevuto moltissime visite. Abbiamo fatto del nostro meglio per fargli passare il tempo. Molti musicisti come Bono, The Edge, Mundy, Imelda [May], Daniel O'Donnell, Moya Brennan, Aidan Gillen, Jim Sheridan, Bobby Gillespie".