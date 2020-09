Negli ultimi mesi molti di noi hanno avuto modo di scoprire (e rivedere) numerose serie tv iconiche o meno conosciute. Adesso ne approfittiamo quindi per una bella sfida su Facebook per stabilire la miglior serie tv degli ultimi tempi secondo i nostri lettori. Una sfida che si preannuncia appassionante, perché tra tante serie diversissime e valide, la scelta sarà davvero ardua, ma siamo certi che non mancherà il confronto e soprattutto il divertimento... fino al finale della sfida, che potrebbe rivelare qualche sorpresa, proprio come un finale di serie!

Prima di lasciarvi al semplice regolamento della sfida però, vogliamo ricordarvi l'uscita del nuovo libro di Movieplayer - a questo link potete acquistare 100 serie TV in pillole - stagione 2 - il sequel del nostro primo volume dedicato alle serie televisive, nel caso vogliate approfondire e scoprire altre nuove serie da vedere (ci auguriamo in circostanze più felici delle precedenti) o regalarlo agli amici (ma anche ai genitori, fratelli, cugini, partner) per "formare" nuovi malati di serie TV con cui condividere le gioie e i dolori di questa dipendenza.

COME FUNZIONA

Il regolamento è semplicissimo, così come la votazione: abbiamo infatti suddiviso, tramite sorteggio, 32 serie cult in 8 gruppi che vi saranno proposti su Facebook. Non dovete far altro che indicare la vostra preferenza tramite le reaction e le due serie che avranno ottenuto più voti di ogni gruppo, passeranno alla fase successiva, quella ad eliminazione diretta che li condurrà, scontro dopo scontro, fino alla finale ed al vostro vincitore.

Buon divertimento... e che vinca la miglior serie!

Di seguito vi anticipiamo i gironi con le serie tv che parteciperanno alla sfida e nei prossimi giorni aggiorneremo questa news con le date degli scontri.

GRUPPO A

La fantastica signora Maisel

Chernobyl

Le terrificanti avventure di Sabrina

The Punisher

GRUPPO B

The Morning Show

Watchmen

The Terror

The End of the f***g World

GRUPPO C

Castle Rock

Love, Death and Robots

Sharp Objects

Hill House

GRUPPO D

Dark

The Mandalorian

Euphoria

Homecoming

GRUPPO E

The Last Dance

L'amica geniale

What we do in the shadows

The Outsider

GRUPPO F

Killing Eve

Succession

Fleabag

Sex Education

GRUPPO G

Glow

The Boys

Unbelievable

La casa di carta

GRUPPO H

Ozark

SKAM Italia

Atlanta

The Witcher