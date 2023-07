Seven Veils di Atom Egoyan con Amanda Seyfried debutterà al Toronto Film Festival 2023

Il film Seven Veils, diretto da Atom Egoyan, verrà presentato in anteprima mondiale l'8 settembre al Toronto Film Festival.

Il progetto con star Amanda Seyfried sarà proiettato, in partnership con la Canadian Opera Company, l'8 settembre al Four Seasons Centre for the Performing Arts prima delle repliche programmate dal 10 settembre.

I dettagli del film

Cameron Bailey, CEO di TIFF, ha dichiarato: "Siamo onorati nel far debuttare lo straordinario film di Atom Egoyan al festival di questa annata. Le opere cinematografiche di Egoyan non hanno paragoni e siamo entusiasti nel proporre Seven Veils ai nostri spettatori e alla città di Toronto, la sua casa".

Seven Veils racconta la storia di Jeanine, interpretata da Amanda Seyfried, che lavora come regista teatrale e riceve il compito di portare in scena l'opera Salome dopo il suo mentore. Tormentata da ricordi dark e disturbanti del suo passato, Jeanine permette ai suoi traumi repressi di influenzare il presente mentre entra di nuovo nel mondo dell'opera.

Nel cast ci sono anche Ambur Braid, Michael Kupfer-Radecky, Rebecca Liddiard, Douglas Smith, Mark O'Brien e Vinessa Antoine.

Le dichiarazioni di Egoyan

Il regista ha aggiunto: "Amanda è un'attrice fenomenale e in questo film interpreta in modo brillante una donna che fa i conti con rapporti complessi ed esplosivi legati al suo passato, al presente e al futuro. Avere l'anteprima mondiale di questo film al TIFF e collaborare con la Canadian Opera Company unisce realmente le mie due grandi passioni in un modo così meraviglioso".