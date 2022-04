Servant of the People: la serie con Volodymyr Zelensky da stasera su La7

Volodymyr Zelensky, attuale Presidente dell'Ucraina, sbarca sulla TV italiana, a partire da stasera su La7, come protagonista di Servant of the People, serie tv di cui, dal 2015 al 2019, è stato interprete e produttore.

Un professore di liceo si ritrova inaspettatamente, per merito dei suoi forti e condivisi ideali rivoluzionari, alla guida del suo Paese, l'Ucraina: una trama che si è trasformata in profezia per Zelensky, stimato attore comico, da maggio 2019 Presidente dell'Ucraina, volto della resistenza di un intero popolo in queste difficili settimane di guerra.

E ora quel cortocircuito tra finzione e realtà che si è rivelata Servant of the People arriva anche in Italia.

"Programmare in esclusiva per l'Italia la serie di Zelensky come stanno facendo le televisioni internazionali è motivo di orgoglio" ha commentato Urbano Cairo, editore di La7. "È importante far conoscere la genesi straordinaria di un leader politico che in questo momento si batte con il suo popolo per la libertà e la democrazia, sotto i riflettori e con l'ammirazione di tutto il mondo".

A partire dalle 21:15, dopo l'introduzione di Andrea Purgatori, andranno in onda stasera i primi 3 episodi della serie tv, che vedranno il protagonista alle prese con la difficile "trasformazione" da comune cittadino a Presidente.

A prestare la voce al Vasiliy Goloboroďko di Volodymyr Zelensky sarà Luca Bizzarri.