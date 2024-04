Serie A partite di oggi su Sky e DAZN: dove vederle in diretta TV, streaming e formazioni 31^ giornata

Oggi, 5 aprile, torna il campionato di calcio di serie A 2023/2024 con le partite proposte dal calendario della trentunesima giornata che si chiuderà lunedì 8 aprile con Udinese-Inter, il posticipo serale. Scopriamo a che ora e dove vedere gli incontri in diretta TV e in streaming con Dazn e Sky. Infine diamo un'occhiata alle probabili formazioni delle venti squadre.

Calendario del 31esimo turno

Fine settimana dedicato al derby Roma-Lazio che catalizza l'attenzione degli sportivi, è la prima volta che De Rossi, allenatore della Roma, affronta questa partita nel suo nuovo ruolo, dopo averne giocati tanti come calciatore.

Venerdì 5 aprile

Salernitana-Sassuolo ore 20:45 (DAZN)

Sabato 6 aprile

Milan-Lecce ore 15:00 (DAZN)

Roma-Lazio ore 18:00 (DAZN)

Empoli-Torino, ore 20:45 (DAZN/Sky Sport Calcio, Sky Sport 251)

Domenica 7 aprile

Frosinone-Bologna ore 12:30 (DAZN/Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K)

Monza-Napoli ore 15:00 (DAZN)

Cagliari-Atalanta ore 18:00 (DAZN)

Verona-Genoa ore 18:00 (DAZN)

Juventus-Fiorentina ore 20:45 (DAZN)

Lunedì 8 aprile

Udinese-Inter ore 20:45 (DAZN/Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky)

Probabili formazioni

Salernitana-Sassuolo

SALERNITANA (3-4-3): Costil; Manolas, Boateng, Pirola; Pierozzi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Simy, Tchaouna. Allenatore: Colantuono.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

Milan-Lecce

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Banda; Piccoli, Krstovic. Allenatore: Gotti.

Roma-Lazio

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Cataldi, Guendouzi, Isaksen; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Tudor.

Empoli-Torino

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Żurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Caputo. Allenatore: Nicola.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Lazaro; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Frosinone-Bologna

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Valeri. Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Monza-Napoli

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; V. Colpani, Colpani, Mota; Djuric. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Calzona.

Verona-Genoa

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Noslin, Suslov; Swiderski. Allenatore: Baroni.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Messias. Allenatore: Gilardino.

Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Nandez, Luvumbo; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti. Allenatore: Italiano.

Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Success. Allenatore: Cioffi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Come seguire il campionato in streaming

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili con l'applicazione presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio o, sempre in TV grazie ad Amazon Fire Stick, PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS. L'app DAZN da quest'anno è disponibile per tutti i clienti Sky Q all'interno della sezione App.

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La singola partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.