Serie A, le partite della 2a giornata di campionato: a che ora e dove vederle in TV e streaming

Oggi inizia la 2a giornata del campionato di calcio di serie A con la prima partita: Torino-Atalanta e terminerà lunedì con Bologna-Parma. A che ora e dove vederle? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nei dettagli.

La 2a giornata inizia alle ore 15: con Torino-Atalanta, mentre stasera scende in campo per prima volta l'Inter di Antonio Conte. Il big match della giornata è Juventus-Roma programmata per domenica sera. La seconda giornata vede il debutto delle neopromosse Benevento e Spezia, quest'ultima è una novità assoluta per il campionato di serie A.

Dove vederla in TV

SABATO 26 SETTEMBRE

Torino-Atalanta, ore 15.00, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi Sampdoria-Benevento, ore 18.00, Sky Sport 253

Telecronaca: Daniele Barone e Luca Marchegiani

Telecronaca: Daniele Barone e Luca Marchegiani Cagliari-Lazio, ore 18.00, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Telecronaca: Federico Zancan e Lorenzo Minotti

Telecronaca: Federico Zancan e Lorenzo Minotti Inter-Fiorentina, ore 20.45, DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Spezia-Sassuolo, ore 12.30, DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Telecronaca: Massimo Callegari e Dario Marcolin

Telecronaca: Massimo Callegari e Dario Marcolin Napoli-Genoa, ore 15.00, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Telecronaca: Riccardo Gentile e Nando Orsi

Telecronaca: Riccardo Gentile e Nando Orsi Verona-Udinese, ore 15.00, DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Telecronaca: Riccardo Mancini e Alessandro Budel

Telecronaca: Riccardo Mancini e Alessandro Budel Crotone-Milan, ore 18.00, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani

Roma-Juventus, ore 20.45, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Massimo Ambrosini

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE

Bologna-Parma, ore 20.45, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Telecronaca: Dario Massara e Giancarlo Marocchi

Le partite trasmesse su DAZN potranno essere viste anche sul canale DAZN1 di Sky, che è attivo dalla scorsa stagione e permette di accedere alla programmazione della piattaforma di streaming su satellite.

Dove vederla in streaming

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web, da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS.