Serie A, le partite della 28a giornata di campionato: a che ora e dove vederle

Dopo il turno infrasettimanale da stasera le squadre del campionato di calcio di serie A tornano in campo per la 28a giornata che terminerà con il posticipo di domenica sera. A che ora e dove vederle? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.

La 28a giornata inizia stasera con la Juventus che ospita il Lecce, forte dei quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Lazio, che sabato sera affronterà la Fiorentina in casa. In chiave salvezza il Brescia si gioca le ultime speranze di restare in serie A nel match di domani contro il Genoa.

Ecco il calendario completo:

Venerdì 26 giugno

ore 21.45 Juventus-Lecce su Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Luca Marchegiani

Sabato 27 giugno giugno

ore 17.15 Brescia-Genoa su Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Claudio Onofri

ore 19.30 Cagliari-Torino su Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Fernando Orsi

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Fernando Orsi

ore 21.45 Lazio-Fiorentina su DAZN E DAZN1 209

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Dario Marcolin

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Dario Marcolin

Domenica 28 giugno

ore 17.15 Milan-Roma su DAZN e DAZN1 209

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Francesco Guidolin

ore 19.30 Napoli-Spal su Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Luca Minotti

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Luca Minotti

ore 19.30 Sampdoria-Bologna su Sky Sport 254

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Giancarlo Marocchi

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Giancarlo Marocchi

ore 19.30 Sassuolo-Verona su DAZN e DAZN1 209

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Alessandro Budel

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Alessandro Budel

ore 19.30 Udinese-Atalanta su Sky Sport 253

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

ore 21.45 Parma-Inter su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Daniele Adani

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Daniele Adani

Ricordiamo che ad ogni giornata di campionato, Sky trasmetterà sette partite e DAZN tre. Sulla pay tv al numero 209 è disponibile il canale DAZN1 per gli abbonati che avranno attivato l'offerta.