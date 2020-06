Serie A, le partite della 27a giornata di campionato: a che ora e dove vederle

Stasera inizia la tre giorni in cui è divisa la 27a giornata del campionato di Serie A 2019/2020, ecco a che ora e dove vedere tutte le partite.

É ripartito anche il campionato di calcio di serie A con i recuperi del fine settimana. Le partite della 27a giornata si giocheranno tra oggi, lunedì 22 giugno, e mercoledì. A che ora e dove vederle? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.

Tra oggi e mercoledì le squadre scenderanno di nuovo in campo. Lazio e Juventus sembrano le più accreditate ad aggiudicarsi lo scudetto, con l'Inter pronta a fare da terza incomoda. La Juventus va a Bologna, mentre la squadra guidata da Simone Inzaghi mercoledì affronterà l'Atalanta a Bergamo, in quello che si preannuncia come il big match della giornata.

Ecco il calendario completo:

Lunedì 22 giugno 2020

ore 19.30 Lecce-Milan su Sky Sport Serie A e SkySport 252 Telecronaca: Andrea Marinozzi e Nando Orsi

su Sky Sport Serie A e SkySport 252 Telecronaca: Andrea Marinozzi e Nando Orsi ore 19.30 Fiorentina-Brescia su diretta SkySport 253 Telecronaca: Geri De Rosa e Luca Pellegrini

su diretta SkySport 253 Telecronaca: Geri De Rosa e Luca Pellegrini ore 21.45 Bologna-Juventus su diretta SkySport Uno, SkySport Serie A e SkySport 251 Telecronaca: Federico Zancan e Massimo Ambrosini

Martedì 23 giugno 2020

ore 19.30 Verona-Napoli su Dazn 1 e Dazn

Telecronaca: Massimo Callegari e Francesco Guidolin

su Dazn 1 e Dazn Telecronaca: Massimo Callegari e Francesco Guidolin ore 19.30 Spal-Cagliari su diretta SkySport Serie A e SkySport 252

Telecronaca: Dario Massara e Lorenzo Minotti

su diretta SkySport Serie A e SkySport 252 Telecronaca: Dario Massara e Lorenzo Minotti ore 21.45 Torino-Udinese su diretta SkySport Serie A e SkySport 251

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani

su diretta SkySport Serie A e SkySport 251 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Daniele Adani ore 21.45 Genoa-Parma su Dazn 1 e Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Alessandro Budel

Mercoledì 24 giugno 2020

ore 19.30 Inter-Sassuolo su Dazn 1 e Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Roberto Cravero

su Dazn 1 e Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Roberto Cravero ore 21.45 Atalanta-Lazio su diretta SkySport Serie A e SkySport 252

Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

su diretta SkySport Serie A e SkySport 252 Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi ore 21.45 Roma-Sampdoria su diretta SkySport 253 Lunedì 22 giugno 2020

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani

Su SKY al numero 209 è disponibile il canale DAZN1 per gli abbonati che hanno attivato l'offerta.