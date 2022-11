Serie A 2022/2023: tredicesima giornata di campionato dove vederla su DAZN e SKY

Inizia stasera 4 novembre alle 20:45 la tredicesima giornata del campionato di calcio di serie A 2022/2023. L'anticipo di oggi prevede l'incontro Udinese-Lecce, due squadre non impegnate nelle coppe intercontinentali. La giornata si conclude domenica sera con la classica Juventus-Inter.

A che ora e dove vedere le partite? Si potrà in televisione e in streaming, ma scopriamolo nel dettaglio.

Venerdì 4 Novembre 2022

UDINESE-LECCE ore 20.45 - su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Su DAZN - Telecronaca: Ricky Buscaglia; Commento tecnico: Valon Behrami

Su SKY - Telecronaca: Andrea Marinozzi; Commento tecnico: Giancarlo Marocchi

Sabato 5 Novembre 2022

EMPOLI-SASSUOLO ore 15.00 - su DAZN

Telecronaca: Federico Zanon; Commento tecnico: Stefan Scwhoch

SALERNITANA-CREMONESE ore 15 - su DAZN

Telecronaca: Alberto Santi; Commento tecnico: Emanuele Giaccherini

ATALANTA-NAPOLI ore 18 - su DAZN

Telecronaca: Stefano Borghi; Commento tecnico: Dario Marcolin

MILAN-SPEZIA ore 20.45 - su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

SU DAZN - Telecronaca: Dario Mastroianni; Commento tecnico: Simone Tiribocchi

Su SKY - Telecronaca: Maurizio Compagnoni; Commento tecnico: Luca Marchegiani

Domenica 6 Novembre 2022

BOLOGNA-TORINO ore 12.30 - su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Su DAZN - Telecronaca: Andrea Calogero; Commento tecnico: Federico Peluso

Su SKY - Telecronaca: Davide Polizzi; Commento tecnico: Lorenzo Minotti

MONZA-VERONA ore 15 - su DAZN

Telecronaca: Gabriele Giustiniani; Commento tecnico: Massimo Gobbi

SAMPDORIA-FIORENTINA ore 15 - su DAZN

Telecronaca: Riccardo Mancini; Commento tecnico: Alessandro Budel

ROMA-LAZIO ore 18 - su DAZN

Telecronaca: Edoardo Testoni; Commento tecnico: Riccardo Montolivo

JUVENTUS-INTER ore 20.45 - su DAZN

Telecronaca: Pierluigi Pardo; Commento tecnico: Massimo Ambrosini.

Come seguire la Serie A in streaming

Le partite trasmesse da DAZN sono visibili con l'applicazione presente sulla maggioranza degli Smart TV in commercio o, sempre in TV grazie ad Amazon Fire Stick, PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale dai principali browser Web; da smartphone e tablet scaricando l'applicazione per Android e IOS. L'app DAZN da quest'anno è disponibile per tutti i clienti Sky Q all'interno della sezione App.

Le partite trasmesse da Sky possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.