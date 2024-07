Serena Bortone, ecco le conseguenze dopo il caso Scurati

Serena Bortone è stata fino ad ora una delle conduttrici di punta dell'azienda Rai, specie negli ultimi anni la nota giornalista è riuscita a ritagliarsi un posto di rilievo sul primo canale grazie alla conduzione di programmi come "Oggi è un altro Giorno", o il più recente "Che Sarà". Tuttavia negli ultimi mesi le cose per lei non sembra stiano andando nel verso giusto.

Serena Bortone: la punizione per aver violato le direttive Rai

Si perché lo scorso 25 Aprile è stato un giorno decisivo per la conduttrice, la quale si è sentita in dovere di annunciare pubblicamente quello che secondo lei, ed altri, è stato un vero e proprio caso di censura verso Antonio Scurati. Questo evento ha indubbiamente scatenato una vera tempesta che l'ha portata ad oggi, momento in cui è stato ufficialmente deciso quali saranno le conseguenze che dovrà sopportare per aver violato le regole. Non molto tempo fa l'amministratore delegato Roberto Sergio aveva espresso la sua opinione sulla questione, affermando che per una cosa del genere un dipendente meriterebbe il licenziamento immediato.

Tuttavia le conseguenze per il gesto compiuto dal noto volto televisivo saranno ben diverse rispetto alle previsioni, seppur comunque impattanti per la sua carriera. A quest'ultima infatti sono stati assegnati sei giorni di sospensione. Al momento quindi il programma "Che Sarà" è stato cancellato dai palinsesti, ma si vocifera che in futuro alla conduttrice potrebbe essere dato in affido un programma su rai 3, da mandare in onda la sera, ma non c'è ancora nessuna certezza in merito. Voi che ne pensate? Nel frattempo alcuni si chiedono: quello di Serena Bortone è un addio definitivo?