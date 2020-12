Ser Talpa – Al Servizio di Sua Maestà, clip esclusiva dello speciale natalizio su Boomerang

Una clip esclusiva di Ser Talpa - Al Servizio di Sua Maestà: il nuovo show per bambini che va in onda stasera 24 dicembre alle 19:20 in Prima TV assoluta su Boomerang (canale 609 di Sky)

Ser Talpa - Al Servizio di Sua Maestà, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è il nuovo show per bambini in Prima TV assoluta che Boomerang (canale 609 di Sky) manda in onda stasera alle 19:20 per festeggiare il Natale insieme ai suoi piccoli spettatori.

Nel video che potete guardare sopra il protagonista Richard si introduce al ballo della Regina per portare a termine la sua missione: salvare Talponia che sta per essere distrutta dal giardiniere. Richard vuole parlare con la regina, ma lei non conosce il talpese e lui non conosce l'umano, riuscirà il nostro piccolo eroe a salvare il suo mondo?

Boomerang (canale 609 di Sky) si prepara a festeggiare il momento più magico dell'anno con una programmazione speciale dedicata a tutta la famiglia, con tanti show e una selezione dei programmi più amati: stasera 24 dicembre alle 19:20 approda in Prima TV assoluta Ser Talpa - Al Servizio di Sua Maestà, uno speciale natalizio per conoscere il nuovo show che andrà in onda nei prossimi mesi.

Il protagonista, Richard, è una talpa e vive insieme ai suoi genitori a Talponia una cittadina che si trova nei sotterranei del castello di Windsor: laggiù c'è tutto un mondo da scoprire fatto di magia e immaginazione. Nelle sue avventure Richard è accompagnato da Manny un libro magico dal quale fuoriescono ogni volta magie diverse che aiuteranno il protagonista nelle sue molteplici avventure! Un'atmosfera affascinante e senza tempo, attraverso un'animazione fiabesca che catturerà grandi e piccoli durante la sera più magica e attesa dell'anno.