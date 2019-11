Selva Nera International Fantastic Film Festival 2019 al via il 22 novembre, ecco il programma

Ritorna a Selvazzano Dentro il Selva Nera Fantastic Film Festival 2019: il primo festival internazionale dedicato al cinema fantastico e di genere organizzato in Veneto. Un evento nato e pensato per tutti gli amanti del genere che, da anni, lo animano con la loro passione e partecipazione.

La terza edizione si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 novembre a Selvazzano Dentro, cittadina alle porte di Padova, presso l'Associazione Mica Male nella frazione di Tencarola. Due i concorsi in programma al Selva Nera III: il primo, dedicato ai lungometraggi; il secondo, incentrato sui cortometraggi. Come ogni anno, per la sezione "lungometraggi", verranno assegnati il Premio al miglior film, la Menzione Speciale per il 2° Posto e 3° Posto e il Premio al film più originale e innovativo. Per quanto riguarda i cortometraggi saranno conferiti il Premio al miglior cortometraggio" (1° posto), la Menzione speciale - 2° posto e il Premio al miglior cortometraggio splatter alla memoria del compianto Alessandro Vicini.

Il regista Lorenzo Bianchini riceverà il Premio alla Carriera della terza edizione. Il programma prevede, inoltre, la proiezione di cortometraggi italiani e stranieri non in concorso e la presentazione di contenuti inediti (clip, teaser, backstage) legati a progetti in sviluppo. Durante il Festival si terranno incontri con registi, scrittori e produttori e saranno allestiti degli spazi dedicati alle etichette di distribuzione Shatter Edizioni e Home Movies.

Quest'ultima figura tra i partner dell'evento insieme all'Associazione Mica Male e Bigger Boat - Associazione Culturale. Il Selva Nera è una manifestazione che promuove il dibattito tra appassionati di cinema fantastico e addetti ai lavori, in un ambiente partecipativo, di condivisione e scambio culturale. L'intento del Festival è quello di dare ampia visibilità ai prodotti indipendenti difficilmente fruibili in sala e sul grande schermo.

L'ingresso è gratuito per l'intera durata del Festival. Per informazioni e programma: www.selvanerafilmfestival.it.