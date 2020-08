Sei mai stata sulla Luna?: stasera su Rai1 il film con Giulia Michelini e Raoul Bova

Stasera su Rai1, alle 21:25, appuntamento con Sei mai stata sulla Luna?, commedia diretta nel 2015 da Paolo Genovese, con Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Maurizio Mattioli.

Guia (Liz Solari) fa una vita lussuosa, vive tra Milano e Parigi e si occupa di moda per una rivista internazionale. A trent'anni è una donna realizzata che non ha mai sentito l'esigenza di innamorarsi. Almeno fino a quando non si ritrova in Puglia e si imbatte in Renzo (Raoul Bova), un agricoltore bello, simpatico e brillante della zona. Ma proprio quando l'amore vero sembra arrivare e la felicità è lì a un passo, Guia sembra non essere in grado di afferrarla.