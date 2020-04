Se i gatti scomparissero dal mondo: in arrivo il remake USA tratto dal libro

Se i gatti scomparissero dal mondo, il romanzo scritto da Kawamura Genki, potrebbe diventare un film grazie a Sony Pictures che sta sviluppando il progetto in inglese.

La storia è già stata portata sul grande schermo nel 2016 con un lungometraggio prodotto in Giappone.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Kit Steinkellner, creatrice della serie di Facebook Watch Sorry for Your Loss, mentre tra i produttori ci saranno Kawamura, Toho Film e Masi Oka, la star di Heroes.

Il protagonista Se i gatti scomparissero dal mondo ha al centro un postino che consegna ogni giorno decine di lettere, ma non ha nessuno con cui comunicare tranne il gatto Cavolo, con cui divide un piccolo appartamento. Un giorno il postino si sveglia e scopre che un fastidioso mal di testa è in realtà una malattia incurabile. Il giovane non sa cosa fare nella settimana che gli resta da vivere, ma appare il Diavolo in persona che gli propone un patto: un giorno di piú di vita in cambio di qualcosa. Solo che la cosa che il Diavolo sceglierà scomparirà dal mondo. Rinunciare ai telefonini, ai film, agli orologi? Ma certo, in fondo si può fare a meno di tutto, soprattutto per ventiquattr'ore in piú di vita. Se non fosse che per ogni oggetto c'è un ricordo. E che ogni concessione al Diavolo implica un distacco doloroso e cambia il corso della vita del protagonista e dei suoi cari. Soprattutto quando il Diavolo chiederà di far scomparire dalla faccia della terra loro, i nostri amati gatti.

La storia di Kawamura Genki obbliga a riflettere su ciò che è davvero importante nella vita e a quello che lasceremo dopo la morte, senza dimenticare il mondo che costruiamo intorno a noi.