Se Coronavirus diventasse una serie: il fanta cast italiano scelto da Twitter

In tempo di Coronavirus su Twitter un utente ha immaginato il cast ideale per una serie sulla pandemia di Covid-19 sullo stile di quella targata HBO/Sky su Chernobyl. Un modo per regalare qualche sorriso in una situazione molto complicata.

La bizzarra idea ha prodotto anche un ipotetico cast che vede Luca Marinelli nel ruolo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Marco Bocci nel ruolo del ministro della salute Roberto Speranza, Luca Ward nei panni del governatore del Veneto Luca Zaia, Giulio Scarpati nei panni del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, Roberto Herlitzka per vestire i panni del governatore della Lombardia Attilio Fontana, Valeria Bruni Tedeschi nei panni della corrispondente Rai da Pechino Giovanna Botteri, Alessio Boni nel ruolo del medico Roberto Burioni, Giovanna Mezzogiorno nella parte della virologa Maria Rita Gismondo, Neri Marcorè nei panni di Guido Bertolaso, Biagio Izzo nella parte del funzionario Angelo Borrelli e Teo Teocoli nel ruolo dell'assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera.

Finito tutto questo ce la meritiamo una serie Sky/HBO in stile “Chernobyl” sul #Coronavirus in Italia. Ho provato a immaginare il cast (con un thread)



Luca Marinelli as Giuseppe Conte pic.twitter.com/ssshociiOr — paolo (@provolinob) March 16, 2020

Ironicamente un altro utente ha risposto proponendo Oscar il Brontolone dei Muppet per il ruolo del leader leghista Matteo Salvini. L'idea ha scatenato la fantasia di molti utenti Twitter, che hanno risposto con simpatia all'idea.

Nel 2019 Chernobyl è stata una delle mini serie maggiormente apprezzate del panorama televisivo. La produzione HBO/Sky racconta la drammatica vicenda che ha riguardato la centrale nucleare di Černobyl' in Unione Sovietica, protagonista di un disastroso incidente avvenuto il 26 aprile 1986. Nel cast Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Paul Ritter e Jessie Buckley. La serie si è aggiudicata tre premi Emmy e due Golden Globe.