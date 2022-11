SCRIVIMIQUANDOARRIVIACASA: una clip esclusiva della docuserie in arrivo su Crime+Investigation

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Crime+Investigation manderà in onda la docuserie #SCRIVIMIQUANDOARRIVIACASA, ecco una clip in esclusiva.

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Crime+Investigation si impegna, come ogni anno, a sostenere la lotta alla violenza di genere e proporrà la docu-serie #SCRIVIMIQUANDOARRIVIACASA, di cui potete vedere una clip in esclusiva.

Nel video si può seguire qualche passaggio della storia di Kenia, una ragazza scomparsa durante una serata trascorsa con le amiche al bar.

La docu-serie in 10 episodi #SCRIVIMIQUANDOARRIVIACASA sarà trasmessa da venerdì 25 novembre in esclusiva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), e ripercorrerà le storie aggressioni e violenze, riportando l'attenzione proprio sull'importanza di garantire sicurezza alle donne quando sono da sole in pubblico e prevenire episodi di violenza di genere.

Crime+Investigation, nel 2022, collabora inoltre con l'associazione Donnexstrada per dare un aiuto concreto alle donne nel sentirsi più sicure in strada promuovendo il servizio @violawalkhome.

Oltre al supporto legale e psicologico offerto dall'associazione, Donnexstrada sostiene infatti il servizio di videoaccompagnamento internazionale @violawalkhome - gestito dalla start-up V.srl presieduta dalla creatrice di Donnexstrada Laura De Dilectis - che si propone si utilizzare sempre più la tecnologia al servizio della sicurezza delle persone. Grazie a @violawalkhome è possibile chiedere sostegno proprio nelle occasioni meno sicure, come ad esempio rincasare da sole la sera, in una modalità semplice e veloce: basta inviare un messaggio al profilo Instagram @violawalkhome e concordare l'orario e la lingua in cui si richiede supporto. Concordato l'appuntamento, una volontaria dell'associazione vi accompagnerà virtualmente tramite una diretta Instagram per tutto il tempo necessario ad arrivare a casa. Il servizio è disponibile in tutta Europa ed in 16 lingue diverse. Un modo facile di sfruttare una tecnologia alla portata di tutti in maniera utile e significativa.

Simone D'Amelio Bonelli, VP Regional Director di A+E Networks Italia, ha dichiarato: "Dal lancio di Crime+Investigation, nel dicembre 2013, ci siamo da subito impegnati nel promuovere attività a supporto della lotta contro la violenza femminile e di genere. Siamo fermamente convinti che un media brand come il nostro possa essere un valido strumento per tutte le associazioni che si impegnano da anni su questi temi. Ne è la riprova il nostro lungo sodalizio con Differenza Donna e, oggi, con Donnexstrada. Continuiamo con orgoglio in questo cammino di supporto aggiungendo, come in questa occasione, un supporto editoriale con contenuti che possano avere anche una funzione di pubblica utilità".

Ilaria Saliva, presidente Donnexstrada, ha aggiunto: "I dati parlano chiaro, in Europa una donna ogni 15 minuti subisce violenza, è un'emergenza che va affrontata con ogni mezzo possibile. "Scrivi quando arrivi a casa" è una frase che ci accompagna da sempre nella notte, in quanto donne, insieme alla preoccupazione e alla paura. Siamo felici dell'iniziativa di Crime+Investigation, la quale è un'occasione per tutti di riflettere su questo problema".