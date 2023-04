Scottecs Gigazine: nasce la nuova rivista di fumetti di Sio, pubblicata Gigaciao!

Nasce Scottecs Gigazine, la nuova rivista di Sio, pubblicata dalla casa editrice Gigaciao, che uscirà nelle edicole e fumetterie di tutta Italia il 5 luglio. Sarà un mensile brossurato di 80 pagine in toni di grigio, con copertina di pregio e una tiratura iniziale di 100mila copie.

La rivista, oltre alle storie di Sio, conterrà tantissimə autorə con i loro fumetti: A Panda Piace di Giacomo Bevilacqua, un'inedita rubrica a fumetti di Fraffrog, una nuova serie fantasy di Dado e il ritorno delle Mega Tree Majokko realizzato da Daw e Jack Moruz.

Inoltre ospiti d'eccezione, come Bar-bascura X, Nick e Lorro di Power Pizza, gli autori del canale di videogiochi Kenobisboch... e molto altro! Da luglio, finalmente, tutti i mesi nelle vostre mani! Distribuito gratuitamente al Napoli Comicon e in fumetteria! Per festeggiare la nascita di Scottecs Gigazine, abbiamo preparato un numero zero della rivista!

Si tratta di uno spillato di 16 pagine, che verrà distribuito gratuitamente a Comicon Napoli presso lo stand di Gigaciao, fino a esaurimento scorte, insieme ad altri bellissimi gadget! Inoltre lo troverete nei 15mila Survivor Kit che distribuisce Comicon e ben 3mila copie saranno riservate alle fumetterie, che potranno farne richiesta a Manicomix dal 3 Maggio, per poi distribuirlo gratuitamente ai loro clienti.