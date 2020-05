Scomparsi, da stasera su TV8: Emanuela Orlandi e Federica Farinella nella prima puntata

Scomparsi, in onda da stasera su TV8, è la nuova serie dedicata ai più celebri casi italiani di persone mai ritrovate. La prima puntata, composta da due episodi della durata di circa un'ora ciascuno, è dedicata a Emanuela Orlandi e a Federica Farinella.

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, che per tutta la vita non ha mai smesso di cercare la sorella scomparsa, cercherà di dare una risposta ai numerosi interrogativi legati ai misteri di queste strazianti storie attraverso le testimonianze di familiari, amici, investigatori e consulenti legali. Il primo appuntamento non poteva che essere dedicato proprio a sua sorella, figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983 all'età di 15 anni. Quello che inizialmente sembrò un allontanamento volontario da casa di una adolescente divenne presto uno dei casi più oscuri della storia italiana e vaticana.

A seguire, alle ore 22.30, occhi puntati sul caso di Federica Farinella che, il 2 settembre del 2001, svanì nel nulla sotto gli occhi della famiglia, durante un pranzo di fine estate nella casa in campagna a Chiusano d'Asti. Solo pochi istanti di distrazione e della bellissima trentenne piemontese si perse qualunque traccia. La ricerca di Pietro Orlandi comincia proprio dal luogo di questa incredibile scomparsa: intorno a casa Farinella la vegetazione è selvaggia, il terreno scosceso, e ai parenti di Federica viene difficile credere che lei possa essersi allontanata spontaneamente indossando solo pantaloncini e infradito, senza portare con sé soldi e le inseparabili sigarette. Eppure, attraverso i ricordi del padre Francesco, degli zii e della cugina di Federica, Pietro si trova davanti al ritratto di una ragazza in cui si scontrano l'ambizione di lavorare nel mondo dello spettacolo e una grande fragilità emotiva, il legame morboso con una madre problematica e la mancata comprensione da parte del mondo esterno.

TV8 inaugura Scomparsi, in questo lunedì 25 maggio, in occasione della giornata internazionale per i bambini scomparsi. La serie, dedicata a coloro che non hanno fatto più ritorno a casa dai loro cari, sarà in onda in prima visione, dal 25 maggio al 29 giugno, ogni lunedì, in un doppio appuntamento, alle ore 21.30 e 22.30.