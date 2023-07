Sciopero degli attori: tra le linee guida per i picchetti anche 'non portare armi' e non arrivare 'ubriachi'

I responsabili di SAG-AFTRA hanno condiviso le linee guida per i picchetti dello sciopero degli attori, tra cui quelle in cui si chiede di non portare armi e non presentarsi ubriachi o sotto l'effetto di droghe.

I responsabili di SAG-AFTRA hanno condiviso con gli attori in sciopero i consigli e le linee di guida da seguire per le proteste in corso a Hollywood.

Nella lista c'è anche la richiesta di non portare armi e l'invito a prestare la massima attenzione nel rilasciare interviste o rispondere alle domande.

Il comunicato del sindacato ai propri membri

Il sindacato, nel suo comunicato ai membri, ha ricordato: "Questo è uno sciopero storico per ottenere dei guadagni vitali per la nostra industria. Picchettare è una tattica essenziale per convincere gli studios a raggiungere un accordo equo. Dimostriamo quanto siamo seri attraverso la solidarietà e i turni dei membri nelle fila. È importante che tutti siano consapevoli che gli scioperi sono azioni legali e sono degli elementi significativi della legge sul lavoro e di una pratica che ha un impatto su tutte le persone che prendono parte a questo sforzo per sostenere le richieste".

Le linee guida