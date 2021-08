Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo racconta le nozze degli italiani su Canale 5: il promo

Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo, è il nuovo programma della domenica pomeriggio di Canale 5: la trasmissione inizierà a settembre e la cantante racconterà le nozze degli italiani, descrivendo come i due protagonisti si avvicinano al giorno del fatidico si.

Il programma riprende lo storico Scene da un matrimonio, trasmissione andata in onda sulle reti Mediaset dall'ottobre 1990 al dicembre del 2012, anche se non ininterrottamente. A condurre uno dei programmi cult di quegli anni c'era Davide Mengacci che ora cede il testimone ad Anna Tatangelo.

Nel promo che potete vedere qui, Anna Tatangelo, accompagnata dalle note 'When you say Nothing at All' di Ronan Keating, dice "il matrimonio, il sogno di due persone che si amano. Storie ed emozioni tutte da raccontare. E' arrivato il momento di ricominciare a festeggiare. Io sono stata invitata, e voi con me".

La trasmissione andrà in onda a settembre, il promo non specifica il giorno in cui la nuova versione di Scene da un matrimonio farà il suo esordio su Canale 5. Nella presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi a proposito del programma della Tatangelo aveva detto: "raccontare i matrimoni italiani in maniera moderna ed empatica, femminile ma anche familiare. E' un programma molto adatto al pubblico di quella fascia, pulito. Mi piacerebbe allargarlo anche alle feste di battesimo".