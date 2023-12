Scandali in Copertina: stasera su Sky Crime la docuserie sulle violenze nel mondo delle celebrità (VIDEO)

Questa sera 7 dicembre dalle 22:00 alle 22:55 in prima visione assoluta su Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass) va in onda La docuserie Penthouse - Impero a Luci Rosse e la nuova stagione di Playboy: Le Ombre di un Impero. Le due serie saranno disponibili in streaming su NOW e tutti i contenuti potranno essere visti nella sezione On Demand. Di seguito troverete un estratto video in esclusiva con la modella e attrice pornografica Victoria Zdrok.

Penthouse - Impero a Luci Rosse e Playboy: Le Ombre di un Impero 2: Dietro le Quinte del Mondo Glamour

Su Sky Crime e in streaming su NOW ogni giovedì alle 22.00, in prima visione, la serata è dedicata alle storie più sconvolgenti del patinato mondo di Hollywood e ai retroscena delle riviste hot più famose.

Il mondo delle celebrità e delle persone facoltose si svela in tutta la sua dualità, un universo scintillante che nasconde due facce, una fatta di ville da sogno, limo e fan innamorati e l'altra adombrata da storie di abusi, violenza fisica e psicologica.

Penthouse - Impero a Luci Rosse

La docu-serie in 4 episodi, Penthouse - Impero a Luci Rosse, racconta l'ascesa e il declino della storica rivista inglese "Penthouse" e del suo fondatore, Bob Guccione.

Inizialmente rivolta all'alta società inglese e internazionale, la rivista, con il suo lato più spinto, si è ritrovata in competizione con Playboy. La serie esplora le ombre di questo impero mediatico a luci rosse, rivelando i segreti nascosti dietro le foto esplicite e i testi spregiudicati.

Playboy: Le Ombre di un Impero - Seconda Stagione

Alle 22:55, Sky Crime presenta la seconda stagione di Playboy: Le Ombre di un Impero. La serie rivela nuovi scandali, abusi e dinamiche distorte dietro l'apparente successo della rivista per adulti più famosa di sempre, Playboy.

Dopo la morte del fondatore Hugh Hefner, addetti ai lavori, colleghi, dirigenti, conigliette e impiegati svelano i segreti più nascosti del famoso brand, analizzando anche le conseguenze che la rivista ha avuto nel plasmare l'idea di potere e sessualità nella nostra cultura.

Un Viaggio nel Lato Oscuro del Glamour e del Potere

Entrambe le serie promettono uno sguardo inedito nel lato oscuro del mondo glamour e del potere, offrendo uno sguardo approfondito e provocatorio sulle icissitudini delle riviste che hanno segnato epoche e influenzato la cultura contemporanea. Con racconti intensi e immagini esclusive, Sky Crime promette di svelare i retroscena inediti di questo universo scintillante e complesso.

Estratto Video in esclusiva

Nell'estratto video in esclusiva l'attrice pornografica ucraina, Victoria Zdrokm apparsa sia sulla copertina di Playboy che su Penthouse, racconta come "Playboy fungesse da intermediario tra le modelle e gli uomini di potere nella speranza che le ragazze cedessero alle loro avances".