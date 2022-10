Savage Town: la celebre graphic novel irlandese diventa una serie animata

In arrivo Savage Town, il nuovo poliziesco animato in 2D, basato sull'omonima graphic novel firmata da Declan Shalvey e Philip Barrett, che sarà sceneggiata da Marcus Fleming.

La storia alla base di Savage Town si basa su eventi realmente accaduti legati all'Irlanda dell'inizio del 21° secolo, periodo in cui ha vissuto una grande crescita economica nota come la "Celtic Tiger" (Tigre Celtica), che l'ha trasformata da uno dei paesi più poveri dell'Europa occidentale in uno dei suoi più ricchi.

Al centro di tutto troviamo un gangster locale, il quale, intravedendo nella situazione un'opportunità di guadagno e crescita personali, decide di architettare un modo per prendere il controllo della città, ritrovandosi però coinvolto nelle stesse identiche intenzioni espresse anche da alcune bande rivali.

Tv, le serie della settimana: da Bob's Burger al finale di Waynard Pines

Parlando del lavoro che stanno facendo con il poliziesco animato, Shalvey ha rivelato che: "Savage Town è una storia criminale legata all'Irlanda, ma è riconosciuta in tutto il mondo poiché i paesi in via di sviluppo, adattandosi ai periodi di boom economico, tirano sempre fuori personaggi che si affrettano a sfruttare la nuova prosperità e le opportunità ritrovate. A causa della storia e della sensibilità verso questo periodo storico, è stato molto importante collaborare con uno studio irlandese che comprende l'importanza locale della storia, avendo comunque la creatività e le capacità per adattarla al pubblico di tutto il mondo. Lighthouse Studios e Marcus Fleming portano la visione che stavamo cercando sul cartaceo per espandere ulteriormente il mondo che abbiamo creato a Savage Town".

Anche Claire Finn, amministratore delegato della Lighthouse si è espresso in merito: "Con Savage Town, Declan, Philip e Jordie hanno creato una storia avvincente che tocca temi sociali rilevanti oggi in tutto il mondo, incluso ciò che accade a coloro che rimangono indietro, le lotte della classe operaia, la discriminazione e la violenza delle bande. La graphic novel ci offre uno sfondo grintoso per sviluppare ulteriormente la storia e approfondire le trame, così da creare una serie animata per adulti degna di una abbuffata che s'interfaccerà facilmente con il pubblico di tutto il mondo".