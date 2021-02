Sarah Michelle Gellar, la sua foto da piccola sorprende i fan su Instagram: ecco perché

Sarah Michelle Gellar ha recentemente postato una foto di sé stessa da piccola che ha lasciato di stucco tutti i suoi fan su Instagram: migliaia di followers dell'attrice erano convinti che non fosse lei quella della foto, bensì di sua figlia, Charlotte Grace Prinze.

La star di Buffy l'ammazzavampiri ha pubblicato una vecchia pubblicità di Burger King che aveva realizzato negli anni '80 nella quale l'attrice, all'epoca bambina, indossa una camicetta bianca con una salopette rossa mentre tiene in mano un hamburger e una Pepsi.

Il post ha convinto alcuni fan che la star, in realtà, avesse condiviso una foto della figlia undicenne, Charlotte. "Pensavo fosse Charlotte", ha scherzato l'attore Jordan Fisher, mentre la designer di gioielli Melinda Maria ha scritto: "OK piccola Charlotte!"

Un altro fan è intervenuto dicendo: "Ma non è possibile, ora tutto ha finalmente senso: Charlotte sei letteralmente tu in miniatura!", mentre una ragazza ha aggiunto: "Pensavo fosse Charlotte, oh mio dio! Tale madre, tale figlia, è proprio vero. Pazzesco!".