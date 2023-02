Sapore di montagna con Davide Zambelli, da oggi su Food Network: orario e anticipazioni

Davide Zambelli ci dà appuntamento su Food Network ogni domenica alle 13:00 con il nuovo programma Sapore di Montagna. Oltre a panorami mozzafiato, infinite occasioni di divertimento, relax e attività all'aria aperta, la montagna regala piatti ricchi di gusto e ricette di sostanza che scaldano il cuore. Il vincitore de La Prova del Cuoco 2016/2017 ci porta alla scoperta della cucina montana su Food Network, visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre. Lo speciale sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Trentino doc amante dei monti e dell'aria buona, Davide Zambelli è un giovane food blogger appassionato di cucina e di intrattenimento. Il suo motto sui social è "non ho mai cucinato in silenzio" ed infatti per lui i fornelli sono simbolo di convivialità. Nel tepore della sua cucina - al riparo dal freddo pungente dell'inverno trentino - Davide vuole trasmetterci i veri sapori di montagna attraverso ricette tipicamente montane.

Oltre ai piatti più tradizionali, come i pizzoccheri, lo schüttelbrot (pane di segale croccante), la torta de fregoloti (torta rustica di mandorle tipica della tradizione trentina) o il re dei dolci di montagna, lo strudel, ci sarà spazio anche per preparazioni più estrose. Dalle ricette del pranzo della domenica, golose e ricche di gusto, ai piatti scaldacuore che regalano un'atmosfera accogliente, passando per la merenda - che sui monti è un pasto ricco che non si trascura - fino ai lievitati, Davide ci accompagnerà in un mondo ricco di gusto alla scoperta dei veri sapori di montagna.