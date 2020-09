Santino Fiorillo: un agente della TV lascia a la moglie per l'esperto di Gossip di Io e Te

Santino Fiorillo e un noto agente della TV si sarebbero innamorati dietro le quinte di Io e te: secondo i rumors nati da un articolo di Dagospia il manager avrebbe lasciato la moglie per l'esperto di Gossip della trasmissione di RAI 1.

Io e te ha chiuso i battenti con una settimana di anticipo ma continua ad essere al centro del gossip: questa volta Santino Fiorillo ha rubato le luci della ribalta a Pierluigi Diaco che è stato molto criticato nel corso della stagione per alcune uscite poco felici. Secondo il sito di Roberto D'Agostino l'esperto del gossip che avrebbe rubato il cuore di un manager: "A via Teulada si dice che un noto agente TV abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente invaghito di Santino Fiorillo, la badante televisiva del pacato Pigi Diaco. Chi è?", si legge sul portale

Santino Fiorillo raccontò al Corriere del Mezzogiorno che la sua carriera è iniziata con Maurizio Costanzo: "Tutto è cominciato con un bando per autori e sceneggiatori di Mediaset, partecipo alla selezione e conosco Maurizio Costanzo. Se oggi lavoro in Rai, è anche grazie alla sua palestra. Lui è davvero una persona generosissima, anche se a volte un po' burbera, questo sì. Mi ha insegnato un mestiere, devo tutto a lui. Non smetterò mai di ringraziarlo" Nato a Salerno Santino ha sempre lavorato dietro le quinte dei programmi Mediaset e RAI, dopo qualche apparizioni a Domenica In è stato chiamato davanti alle telecamere da Pierluigi Diaco.