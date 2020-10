Sanremo Giovani 2021, da Francesco Monte a Martina Attili: chi sono i 61 concorrenti

Sono stati selezioni i 61 concorrenti che parteciperanno a Sanremo Giovani 2021: la lista comprende volti noti di Amici ed X Factor e l'ex tronista Francesco Monte, la cui partecipazione ha suscitato molte polemiche sui social.

Sanremo Giovani rappresenta un trampolino di lancio importantissimo per i giovani musicisti italiani, sono ben 61 i cantanti che si contenderanno i posti disponibili per partecipare nella sezione delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Trai nomi selezionati ce ne sono molti noti provenienti dai talent show come Amici e X Factor. Tra questi Giulia Molino proveniente da Amici 19 che presenta il brano Napules; Cara - che ha collaborato con Fedez - e presenterà il brano Il primo bacio; direttamente da X Factor 12 arriva Martina Attili che si esibirà con Più potenti; da The Voice ecco Thomas Cheval con il brano Acqua minerale. Tra i 61 selezionati ha fatto scalpore il nome di Francesco Monte ex tronista che ha partecipato all'ultima edizione di Tale e Quale Show, e presenterà il brano Andiamo avanti.

Come da regolamento i 61 concorrenti selezionati "saranno ora ascoltati in un'audizione dal vivo, all'esito della quale la Commissione Musicale sceglierà le canzoni/Artisti che parteciperanno a SANREMO GIOVANI".

Dopo le audizioni dal vivo i cantanti rimasti in gara parteciperanno ad un'ulteriore selezione nel corso del programma Ama Sanremo, condotto da Amadeus in seconda serata il giovedì sera, in onda dal 29 ottobre al 26 novembre. In ognuna delle serate risulteranno vincitori due artisti. Alla serata finale parteciperanno i dieci vincitori delle serate precedenti.

La Lista dei 61 artisti selezionati: