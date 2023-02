Sanremo 2023, Blanco chiede scusa su Instagram: "Non sono perfetto ma finalmente sono me stesso"

Dopo aver preso a calci i fiori che erano stati posizionati sul palco dell'Ariston per la sua interpretazione del brano intitolato 'L'isola delle rose', Blanco ha scelto Instagram per scusarsi pubblicamente per il suo comportamento a Sanremo 2023. Il cantante di Brividi, brano vincitore della scorsa edizione della kermesse, ha scritto:

"Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo. E qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre sono caduto... Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi... Rido, rido, rido rido e rido perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston, con tutta la mia follia".

Durante una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, invece, Amadeus ha dichiarato: "Era previsto che dovesse dare un calcio alle rose, mi era stato detto che poteva coricarsi, rotolarsi, che avrebbe fatto qualcosa di particolare. Blanco ha sbagliato e si è scusato. Ma non me la sento di punirlo cacciandolo dal festival per i prossimi anni."

Anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha detto la sua a proposito dell'incidente che ha avuto luogo in diretta televisiva durante la serata di ieri: "Comunque non si è mai parlato tanto dei fiori come in questa edizione. Qualcosa di buono c'è in questa vicenda".