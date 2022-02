Sanremo 2022, la scaletta della prima serata: cantanti e ospiti

Ecco la scaletta della prima serata di Sanremo 2022, con l'ordine di annuncio dei cantanti in gara e maggiori dettagli sugli ospiti attesi all'Ariston martedì 1° febbraio.

Sanremo 2022 è ai nastri di partenza e la scaletta della prima serata svela a quali big toccherà scendere per primi la famosa scalinata dell'Ariston.

Ad accoglierli ci sarà naturalmente Amadeus, al terzo anno come conduttore e direttore artistico, accompagnato da Ornella Muti, una delle 5 donne scelte come co-conduttrici.

Ecco, nell'ordine di annuncio, i primi 12 Big in gara pronti a salire sul palco nella prima serata:

Gianni Morandi - Apri tutte le porte

Noemi - Ti amo non lo so dire

La Rappresentante di Lista - Ciao, ciao

Yuman - Ora e qui

Mahmood e Blanco - Brividi

Giusy Ferreri - Miele

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir - Domenica

Rkomi - Insuperabile

Michele Bravi - Inverno dei fiori

Ana Mena - Duecentomila ore

Massimo Ranieri - Lettera al di là del mare

Dargen d'Amico - Dove si balla

Sul fronte degli ospiti, invece, l'attesa maggiore è sicuramente per i vincitori dello scorso anno, i Maneskin, diventati nel frattempo delle star mondiali. Nessun dettaglio è fin qui trapelato sulla loro esibizione, che prevederà certamente "Zitti e buoni", il brano con cui la band romana ha trionfato sul palco dell'Ariston un anno fa.

Altro nome attesissimo è quello di Fiorello, che ha sciolto la riserva sulla sua presenza a Sanremo 2022 solo pochi giorni fa. Al momento, giura l'amico Amadeus, neppure lui sa se lo showman siciliano tornerà anche nelle serate successive.

Sul palco nella serata inaugurale anche i Meduza, già annunciati dal conduttore al TG1 una settimana fa, che si esibiranno insieme a Hozier.

Spazio anche alle glorie sportive grazie alla presenza di Matteo Berrettini, annunciato ieri da Amadeus durante un collegamento con il TG1 e reduce dalle fatiche dell'Australian Open. Dal mondo della fiction targata RAI arriveranno invece Raoul Bova e Nino Frassica, rispettivamente nuovo protagonista e vecchia guardia di Don Matteo, la cui tredicesima stagione dovrebbe debuttare su Rai1 il prossimo 10 marzo.