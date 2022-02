Sanremo 2022: perché tutti dicono Papalina?

Moltissime persone si stanno chiedendo perché una porzione di spettatori, utenti social e perfino alcuni cantanti in gara a Sanremo 2022 facciano un uso smodato della parola Papalina: una parte del pubblico sembra perfino essere più interessata a come sono vestiti gli artisti e a che cosa dicono che alle canzoni stesse: si tratta dei giocatori del "Fantasanremo".

Il Fantasanremo è un gioco online in cui si scelgono cinque artisti in gara da mettere nella propria squadra e si guadagnano punti in base ad una serie di regole. Ad esempio: se un cantante è completamente vestito di bianco si totalizzano 10 punti, mentre se riceve una standing ovation dall'orchestra se ne ottengono 30.

Papalina è semplicemente il soprannome del bar marchigiano dove è stato creato il gioco e se un cantante pronuncia la parola sul palco ottiene ben 50 punti. Al Fantasanremo giocano anche alcuni dei cantanti in gara, come Michele Bravi e Sangiovanni.

Come è evidente dai post che si leggono online, dire "Fantasanremo" o "Papalina" sul palco aumenta di molto il punteggio ed è proprio per questo motivo che molti cantanti in gara hanno deciso di assecondare il pubblico al fine di cercare di far vincere i fan che li hanno inseriti nella propria squadra.