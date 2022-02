Sanremo 2022, Mahmood sbotta durante l'intervista “Mammut ‘a mammt!”: ecco cosa è successo (VIDEO)

Mahmood protagonista di Sanremo 2022 anche dietro le quinte: quando una giornalista ha sbagliato la pronuncia del suo nome chiamandolo "Mammut" l'artista le ha risposto per ben due volte "Mammut 'a mammt!".

In coppia con Blanco, con il brano 'Brividi', il cantante è tra i favoriti alla vittoria finale.

Non solo sul palco dell'Ariston ma anche nel backstage Blanco e Mahmood si stanno dimostrando i veri protagonisti della 72esima edizione di Sanremo. In queste ore una serie di video dei due cantanti stanno facendo il giro della rete, il più divertente, diventato virale in pochi minuti, vede il duo intervistato da una giornalista che sbaglia il nome di Mahmood che sembra prendersela sul serio rispondendo "Mammut 'a mammt, 'a mammt!!".

Nel video si vede Blanco scoppiare a ridere e allontanarsi.

In un altro video, intervistati da Radio Kiss Kiss, alla domanda "chi è il più pazzo", Blanco ha risposto "lui, Mahmood" e questi, mettendogli un dito nell'orecchio per infastidirlo, ha replicato "ma non è vero, se sei pazzo in cu.o".

In una diretta Instagram Blanco e Mahmood hanno raccontato che la notte dopo l'esibizione, per festeggiare il primo posto in classifica, sono andati a bussare alle porte delle altre camere dell'hotel dove soggiornano.

Stasera a Sanremo i due artisti si esibiranno di nuovo con Brividi, domani, nella serata dedicata alle cover Mahmood e Blanco canteranno "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli.