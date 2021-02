Sanremo 2021: la cover di Tv Sorrisi e Canzoni e quel dettaglio hot di cui si parla

Il dettaglio presente nella copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata a Sanremo 2021: quella "manata sul pacco" che non è passata inosservata.

Il numero speciale dedicato a Sanremo 2021, che è stato recentemente pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni, ha sollevato la curiosità di molti lettori e di migliaia di utenti online che, increduli, hanno dichiarato di aver riguardato la foto più volte dopo aver notato un dettaglio hot piuttosto peculiare.

Nella foto in cui sono presenti tutti i 26 cantanti in gara si può notare Francesco 'Checco' Draicchio de Lo Stato Sociale che allunga visibilmente la mano al fine di posizionarla proprio sul "pacco" di un altro musicista del gruppo, Alberto Cazzola.

Appena sopra la scritta "Sanremo!", ben visibile sulla copertina, ci sono i membri del gruppo bolognese e, per quanto il gesto di Draicchio sia in parte coperto dai caratteri, le lettere non bastano a nascondere completamente quella "mano sul pacco" piuttosto difficile da interpretare.

Magari i membri del gruppo hanno semplicemente deciso di provocare gli spettatori del festival, a questo proposito non dobbiamo dimenticare che all'Ariston Lo Stato Sociale ha deciso di portare una canzone intitolata "Combat Pop", un brano di satira che sprona l'ascoltatore a ribellarsi e a disubbidire alle regole.