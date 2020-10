Sanremo 2021, meno cantanti in gara e ritorno del televoto: le novità del regolamento

Il regolamento di Sanremo 2021 porterà qualche novità nell'edizione in onda eccezionalmente a marzo, dalla riduzione dei cantanti nella sezione Big al maggior peso del televoto.

Sanremo 2021 non solo trasloca a marzo (in programma dal 2 al 6) ma aggiunge novità, con un nuovo regolamento, a quella che, per ora, resta l'edizione più incerta nella storia della kermesse canora più famosa d'Italia.

I cantanti in gara saranno di meno nella sezione "Big", tanto per cominciare: si passerà dai 24 dello scorso anno ai 20 a cui il pubblico solitamente era abituato.

Tornerà protagonista anche il televoto, reintrodotto nelle prime due serate, variazione che cambierà radicalmente la gara delle Nuove Proposte. A Sanremo 2021 infatti non assisteremo più a scontri diretti tra i giovani: ci saranno 2 gironi da 4 concorrenti ciascuno nella prima e seconda serata. I primi due classificati si sfideranno nella finalissima del venerdì sera, e il vincitore sarà determinato dal voto contemporaneo di giuria demoscopica, giuria della sala stampa e televoto.

Altra piccola novità è quella del giovedì sera, dedicato alla canzone d'autore (proprio quella che aveva fatto litigare Morgan e Bugo un anno fa): i brani scelti non dovranno per forza essere legati alla storia di Sanremo (l'anno scorso era stato infatti un omaggio alla manifestazione per i suoi 70 anni) ma potranno essere pescati nell'infinito repertorio della canzone italiana. A giudicare i Big nella serata dedicata alla storia saranno solo i musicisti dell'Orchestra e il loro voto sarà sommato agli altri ai fini della classifica generale.

Per conoscere altre novità, a meno di gravi imprevisti, si dovrà attendere il 17 dicembre 2020: in quella serata, infatti, non solo verranno proclamati i sei giovani che, insieme ai due vincitori di Area Sanremo, potranno prendere parte alla manifestazione principale, ma saranno anche resi noti i nomi dei 20 Big in gara.