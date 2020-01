Sanremo 2020: i pronostici sui vincitori secondo i bookmaker

I bookmaker hanno fatto i loro pronostici su Sanremo 2020 e sui possibili vincitori del Festival che sta per aprire i battenti: l'appuntamento per tutti è al prossimo 4 febbraio.

Al momento solo pochi giornalisti di settore hanno ascoltato i brani in gara, oltre naturalmente agli addetti ai lavori, e sembrano tutti più o meno concordi nel dire che a vincere sarà Anastasio, uscito, un'edizione fa, da X-Factor, team Mara Maionchi. Gli analisti del sito di scommesse Stanleybet sostanzialmente concordano con il giudizio della stampa: i bookmaker propongono come vincitore Anastasio a 5.50.

Al secondo e terzo posto altri due nomi non soltanto giovani ma, esattamente come Anastasio, scoperti grazie a un talent: Alberto Urso, il vincitore di Amici 18, proposto a 6,00 e Giordana Angi (che vanta tra le collaborazioni anche una con l'ospite fisso Tiziano Ferro), proposta a 7,00.

Appena fuori dal podio ci sono il vincitore di Sanremo 2017, Francesco Gabbani, dato a 7,50, e Achille Lauro, alla sua seconda partecipazione al Festival dopo quella che lo vide arrivare in sesta posizione un anno fa.

E Junior Cally? Mentre qualcuno - il MOIGE - ancora si affanna a chiederne l'esclusione, e mentre Amadeus ha ormai chiarito che il rapper romano sta partecipando alle prove come tutti, dunque resterà a Sanremo, i bookmaker lo collocano come fanalino di coda nella classifica del Festival di Sanremo 2020, dato addirittura a 30,00.

Non da solo: secondo i pronostici i peggiori, insieme a Junior Cally, saranno Elettra Lamborghini, Paolo Jannacci e la coppia Morgan - Bugo. Per riscuotere le eventuali vincite, però, bisognerà aspettare la serata finale di sabato 8 febbraio.