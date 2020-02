Sanremo 2020: la programmazione speciale di Rai2

Arriva Sanremo 2020 e Rai2 ha organizzato una programmazione speciale per omaggiare il Festival della Canzone Italiana, arrivato quest'anno alla sua settantesima edizione, condotta da Amadeus. Da I Fatti Vostri a Fabio Fazio ed Enrico Lucci, ecco gli speciali.

A partire da oggi I Fatti Vostri, condotto da Giancarlo Magalli, aprirà numerose finestre sul Festival di Sanremo, a partire proprio dagli spazi musicali: attraverso la voce di Graziano Galatone, che per l'occasione coinvolgerà in duetti davvero unici la padrona di casa, Roberta Morise, riascolteremo alcuni dei più grandi successi della kermesse. Con Umberto Broccoli scopriremo le curiosità e gli aneddoti di costume nella rubrica Sanremo - musica è storia. Non mancheranno foto e filmati dedicati. Due saranno gli inviati dalla città dei fiori: Mary Segneri dal red carpet e Massimo Proietto dal Palafiori e con loro alcuni dei protagonisti della kermesse.

A partire da oggi arriva anche Bianca Guaccero con Detto Fatto, che seguirà il Festival all'interno della trasmissione. Elisa D'Ospina sarà inviata speciale a Sanremo mentre Carla Gozzi commenterà i look che si vedranno sul palco dell'Ariston e Jonathan Kashanian i fatti più salienti delle serate. Diversi i tutorial in chiave "sanremese": in quelli di cucina, ad esempio, verranno proposte le ricette dei piatti preferiti da alcuni cantanti, mentre quelli di moda ripercorreranno gli abiti storici del Festival. Non mancheranno ospiti in studio.

Continua l'avvicinamento al festival a Settimana Ventura: domenica 9 febbraio alle 11:55 Simona Ventura ospiterà alcuni dei protagonisti delle passate edizioni di Sanremo, per svelare curiosità e aneddoti della loro esperienza all'Ariston e sottoporli alle domande dei giovani opinionisti in studio, ex-studenti de Il Collegio. A Quelli che il calcio, invece, Enrico Lucci sarà inviato a Sanremo per raccontare il clima intorno al festival e animare mini talk e dibatti tra fan, sosia e gente comune in un suo personale "show immaginario" on the road. Infine a Che Tempo Che Fa, domenica 9 febbraio in prima serata, Fabio Fazio avrà come ospiti alcuni dei protagonisti del Festival 2020!