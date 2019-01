Sanremo 2019, Claudio Bisio su politica e migranti: "Parlerò sul palco come sei anni fa!"

Il Festival di Sanremo 2019 non è ancora iniziato, ma già sta facendo discutere. Dopo l'intervento di Claudio Baglioni anche l'attore Claudio Bisio è stato intervistato circa la direzione politica che prenderà la nuova edizione del noto Festival della Canzone Italiana.

Claudio Baglioni, conduttore e direttore artistico del festival, qualche giorno fa ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione del nostro paese e la questione migranti, scatenando una forte discussione mediatica. Nel frattempo numerose celebrità e personalità politiche hanno preso le parti del musicista, mentre altre si sono dichiarate contrarie alle sue affermazioni definendole addirittura fuori luogo. Claudio Bisio, co-conduttore del festival insieme a Virginia Raffaele, si è espresso circa la sua posizione sull'argomento sollevato da Baglioni durante un'intervista per la presentazione dello show di Sky Italia's Got Talent 2019. Bisio, evocando il suo intervento del 2013, ha affermato: "Preferisco non dire niente, ma invito tutti ad andare a riguardare un mio intervento proprio dal palco del Festival di qualche anno fa, dove la mia posizione a proposito è chiara".

Per quanto riguarda Bisio, l'attore è attualmente nelle sale con un ruolo da doppiatore nel film Attenti al gorilla di Luca Miniero. La trama del film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Attenti al gorilla - prende il via da una clamorosa sentenza americana che riconosce ai gorilla lo status di "persona non umana" ed è proprio attorno a questa definizione che sono incentrate le surreali di Lorenzo (Frank Matano), un avvocato che esercita la professione in uno studio ricavato nel retro del salone di estetista gestito dell'eccentrica Concita (Diana Del Bufalo). Nel film Bisio presta la sua voce al gorilla, ma a Sanremo lo vedremo in carne ed ossa. Il Festival si terrà dal 5 febbraio al 9 febbraio presso il Teatro Ariston di Sanremo e come al solito sarà trasmesso in diretta su Rai 1.

