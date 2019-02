Sanremo 2019, Claudio Bisio e la gaffe con Bocelli: "peggio di così..."

Marica Lancellotti

La prima serata del Festival di Sanremo 2019, concorrenti a parte, è stata accusata di non aver concesso molto spazio allo spettacolo puro, quello che intrattiene con sketch e risate, per intenderci, ma non si può certo dire che siano mancati i momenti umoristici, per così dire, soprattutto involontari. Come la gaffe di Claudio Bisio che ha salutato Andrea Bocelli con la mano.

Certo, oggi in conferenza stampa è stato facile per il co-conduttore scherzarci su, ma non ha potuto negare di aver vissuto dei brutti momenti, sul palco dell'Ariston, accortosi immediatamente di cosa aveva fatto: "Mi sono sciolto quando ho salutato Bocelli con la mano. Mi son detto: "o vado a casa adesso..."". In breve: quando Bocelli è stato accompagnato sul palco appena prima dell'esibizione, Claudio Bisio gli ha fatto un cenno di saluto con la mano. "Sulla scaletta c'era scritto Andrea Bocelli e figlio. Io ero convinto ci fosse anche il figlio e quindi ho fatto così" ha raccontato il conduttore in conferenza stampa, rifacendo il gesto con la mano. "L'ho fatto, scrivetelo! Ma quando mi sono voltato ho visto che c'era solo Andrea... Da lì mi sono sciolto, mi son detto "peggio di così non posso fare!". Spero che non gliel'abbiano detto...". Magari nessuno ha riferito della gaffe a Bocelli, ma i social non hanno potuto fare a meno di rimarcarla, con tanto di presa in giro per Claudio Bisio.

Fortunatamente la sua co-conduttrice, Virginia Raffaele, gli ha fatto buona compagnia: riprendendo una battuta di Bisio sulla sua discussa giacca firmata Etro, l'attrice comica ha esclamato: "Salutiamo i Casamonica". Rendendosi conto immediatamente, però, dell'errore e chiedendo subito scusa. In soccorso della compagna di gaffe è arrivato Bisio: "Non preoccuparti, siamo registrati poi la tagliano".