Sandman: Neil Gaiman svela che la produzione è ferma

Sandman, la serie Netflix tratta dall'opera di Neil Gaiman, dovrà attendere la fine dell'emergenza internazionale prima di iniziare la produzione.

A rivelarlo è stato lo stesso autore rispondendo a una domanda specifica di un fan che si chiedeva se fosse un progetto ancora in fase di sviluppo.

Neil Gaiman, intervenendo su Tumblr, ha infatti scritto: "Sta andando davvero bene, tranne per il fatto che attualmente sia in un certo senso in ibernazione fino a quando le persone potranno ricominciare a fare tv".

Lo sviluppo della serie Sandman sta però procedendo molto bene: "Gli script per la prima stagione sono scritti, è iniziato il casting, i registi sono stati assunti, i set erano stati costruiti. Tutto era pronto per entrare nella fase di produzione e poi abbiamo dovuto mettere in pausa".

Gaiman ha però assicurato: "Non appena il mondo sarà pronto per realizzare delle serie televisive, Sandman ritornerà a muoversi senza intoppi verso la realizzazione. Nell'attesa stiamo sfruttando l'opportunità per realizzare i migliori script possibili".

Neil Gaiman sarà coinvolto nello sviluppo della serie in collaborazione con David S. Goyer e Allan Heinsberg. La prima stagione sarà composta da undici episodi e la seconda è già in fase di sviluppo.

Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.