San Diego: la sede del Comic-Con riconvertita a rifugio per senzatetto durante la pandemia

Il San Diego Convention Center verrà riconvertito a rifugio per i senzatetto durante la pandemia di COVID-19: non si sa ancora se il Comic-Con si terrà o meno.

Il San Diego Convention Center sarà utilizzato come rifugio per i senzatetto in questo periodo di pandemia di COVID-19. Il centro è la sede annuale del Comic-Con di San Diego, la più grande convention di fumetti e cultura pop degli Stati Uniti. Nonostante la sede venga convertita a causa dell'emergenza pandemica The San Diego Union-Tribune, gli organizzatori dell'evento non hanno deciso ancora se annullare o rinviare l'evento di quest'anno.

"Apprezziamo le azioni della città, in quanto offrono ulteriore supporto ad alcuni dei più fragili della nostra comunità in questi tempi senza precedenti. E mentre continuiamo ad approfondire le date del WonderCon, stiamo diligentemente lavorando al Comic-Con. Attualmente la nostra speranza è che l'evento si svolga dal 23 al 26 luglio 2020, come previsto" ha dichiarato l'organizzazione in una nota ufficiale.

WonderCon è il gemello più piccolo del Comic-Con, con sede ad Anaheim. In programma inizialmente ad aprile, l'edizione di quest'anno è stata rinviata a causa del Coronavirus.

Il San Diego Comic-Con al momento rimane in programma e i lavori organizzativi proseguono come sempre, anche in considerazione dell'impressionante quantità di persone che ogni anno partecipano all'evento.