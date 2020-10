Sammy Davis Jr.: la sua vita diventerà un film prodotto da Lena Waithe

La vita di Sammy Davis Jr. diventerà un film biografico prodotto da Lena Waithe in collaborazione con Rishi Rajani per conto di MGM. Il progetto, annunciato nelle ultime ore, si basa su un libro del 1996 intitolato Sammy Davis Jr.: My Father scritto da Tracey Davis, figlia dell'artista, e Dolores A. Barclay.

David Matthews sta scrivendo la sceneggiatura del film che racconterà come Sammy Davis Jr. abbia iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da bambino, ottenendo la fama dopo una performance avvenuta nel 1951 al nightclub Ciro's, a West Hollywood, dopo la cerimonia di consegna dei premi Oscar. Tra i progetti a cui ha partecipato c'è il film Ocean's 11 accanto a Frank Sinatra, Dean Martin, Joey Bishop e Peter Lawford.

L'artista è inoltre stato il conduttore di The Sammy Davis Jr. Show e ha portato al successo brani come The Candy Man, venendo però duramente criticato per aver sostenuto Richard Nixon nel 1972.

Sammy Davis Jr. è morto nel 1990 all'età di 64 anni e sua figlia Tracey ha dichiarato, annunciando il progetto, di essere entusiasta all'idea che la vita del padre sarà portata sul grande schermo grazie a questo team di narratori: "Lui e mia madre Mary Britt hanno affrontato il mondo scegliendo l'amore e la compassione al posto dell'odio e della chiusura mentale e io sono un prodotto di quella decisione. Mio padre era un uomo straordinario che ha vissuto incredibili gioie e ha lottato dure battaglie nel corso degli anni trascorsi nel settore dell'intrattenimento. La sua non è stata una strada facile ma, come tutti gli aspetti della sua vita, ha dato il massimo. Faremo lo stesso con questo film".

Lena Waithe ha sottolineato che il segno lasciato da Sammy Davis Jr. sulla cultura e sulla società è innegabile e la sua storia è una di quelle che meritano di essere raccontate, rendendo inoltre un onore far parte del team al lavoro di un progetto così importante.