SAJ Wrestling, la card completa di Final Bout II

Tutto pronto per la seconda edizione di Final Bout, show della SAJ (Squash a Jobber) Wrestling in programma sabato 3 dicembre allo Sporting Cesate di Cesate (Milano). Grandi ospiti internazionali come la stella della GCW Joey Janela, al suo secondo match in assoluto in Italia, la stella della TNA Leon Slater, l'australiano Mitch Waterman e molti altri.

Goro vs Mitch Waterman

Con Goro rimasto senza avversario Mitch prenderà il posto di Crimi. Dopo soli due mesi dalla grande prova con Arez, il giovane Goro se la vedrà con un campione australiano appena uscito da un feud con l'ex Buddy Murphy. Riuscirà Goro a far valere l'esperienza maturata ad Ottobre?

Lupo vs Kid Lykos

Un vero e proprio incontro tra lupi: l'Alpha Male del wrestling italiano, Lupo, se la vedrà contro Kid Lykos, reduce da un violento Title vs Mask in quel di Progress Vendetta.

Joey Janela vs Merak

Due pazzi s'incontreranno sul ring di Cesate. Janela ha forse il più grande curriculum internazionale nella scena indipendente, Merak ha tanta voglia di fare e cercherà di tenere il passo del Bad Boy fino all'ultima goccia di sangue. Riuscirà Merak a trionfare?

GGG vs The Freshnas, SAJ Tag Team Championship

Una finale scoppiettante per incoronare i primi campioni di coppia nella storia della SAJ: da un lato JJ Gale e El G, i GGG (amatissimi dal pubblico), dall'altra Martin Steers e Fabio, The Freshnas.

Spencer & Connor Mills vs Leon Slater & Man Like Dereiss

Spencer e Dereiss si rincontrano ancora una volta sul ring. Questa volta è tuttavia una faccenda personale visto il cambio di attitudine di Spencer. I due si trovano con partner potenti, chi tornerà a casa con i titoli ASCA alla vita?

Adriano vs Luke Jacobs, SAJ Openweight Title

Da un lato il "Leone di Roma" nonchè attuale campione in carica, dall'altra la stella del wrestling britannico Luke Jacobs. Da segnalare come Adriano sia imbattuto in SAJ: sarà Jacobs a interrompere la sua striscia di vittorie?

I biglietti sono ancora in vendita al seguente link: https://linktr.ee/squashajobberpod. L'evento sarà poi disponibile, come di consueto, in digital download.