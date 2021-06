Sailor Moon: il tweet sulle Olimpiadi scatena le critiche dei fan

Sailor Moon è al centro di una polemica causata da un tweet pubblicato dal profilo ufficiali dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Il famoso personaggio è stato scelto nel 2017 dagli organizzatori per promuovere l'evento sportivo, che ha mantenuto nei propri simboli l'anno in cui doveva svolgersi inizialmente, insieme altre icone delle serie e dei manga giapponesi come Naruto, Goku e Astro Boy.

Nel corso del weekend sul Comitato Olimpico Giapponese ha pubblicato un tweet "scritto" da Sailor Moon in cui si dichiarava: "Spero di vedere le medaglie brillare in modo meraviglioso come la luna piena sul petto di tutti". La frase era poi stata seguita dall'esclamazione Ganbare Nippon, ovvero un incitamento al Giappone, e dal link per inviare i propri messaggi di incoraggiamento agli atleti del team della nazione che ospiterà le Olimpiadi.

I fan del personaggio sono stati però delusi dal fatto che l'eroina sia stata usata per sostenere solo gli atleti giapponesi e non hanno apprezzato l'uso a favore dell'appuntamento che molte persone considerano pericoloso per la sicurezza e la salute dei partecipanti.

Su Twitter c'è chi ha risposto sottolineando: "Sailor Moon non direbbe quelle cose. I personaggi degli anime sono usati per promuovere le Olimpiadi solo per fare il tifo per il Giappone? Non dovrebbero essere per tutti?". Altri fan si sono chiesti se sia corretto usare i diritti del personaggio in questo modo e che sarebbe più corretto usare dei marchi conosciuti a livello internazionale per sostenere gli atleti e le squadre a prescindere dalla loro nazionalità. Tra chi è contrario all'evento a causa della pandemia si usano invece frasi come "Le medaglie sono più importanti delle vite delle persone? Sta rovinando l'immagine di Usagi" o "Le medaglie non hanno importanza. Sono sicuro che le Olimpiadi aumenteranno il numero di contagi".

Tra i fan c'è però chi ha difeso il Comitato Olimpico ribadendo che gli atleti compiono sacrifici per molti anni e un ulteriore posticipo dell'appuntamento avrebbe delle gravi ripercussioni sulla loro carriera e sulla possibilità di mantenersi economicamente.