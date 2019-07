Sabrina: da Netflix a Roma le avventure di Kiernan Shipka nella Capitale

Kernian Shipka, protagonista della serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina , ha incontrato a Roma Caleb McLaughlin e Gaden Matarazzo, interpreti di Lucas e Dustin in Stranger things.

La protagonista de Le terrificanti avventure di Sabrina ha partecipato insieme a tante altre star come Susan Sarandon e Catherine Zeta Jones, alla sfilata organizzata sul colle Palatino in onore di Karl Lagerfeld. L'evento è stata un'occasione per l'attrice di visitare i monumenti più belli della Capitale, come si vede in alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram. Durante una passeggiata serale per le vie della città eterna,Kiernan Shipka ha incontrato anche le star della fortunata serie Stranger Things

Caleb McLaughlin e Gaden Matarazzo si trovavano a Roma per il Stranger Summer Party, evento dedicato a Stranger Things 3, in cui sono stati proiettati i primi tre episodi della nuova stagione. I due attori si sono incontrati con il pubblico concedendo qualche scatto e sfidandosi a biliardino, creando un vero e proprio show. Un tuffo negli anni 80', con un'area che comprendeva flipper e biliardini ad uso gratuito. I fan avevano anche la possibilità di farsi foto con la cornice Lego di Stranger Things e quella di poter costruire il proprio Eggo. Per gli amanti della serie, un modo per immergersi completamente nell'universo della famosa serie.