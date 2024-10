Sabato di Serie A al sapore di Hollywood a Como: due star del cinema presenti allo stadio

Il ritorno in Serie A del Como dopo più di vent'anni è sempre più all'insegna del respiro internazionale. La società lariana può vantare la proprietà più ricca d'Italia, con i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, a cui Forbes attribuisce un patrimonio da oltre 40 miliardi di dollari.

Oltre alla presenza di star del calcio globale, a partire dall'allenatore Cesc Fàbregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, nell'organigramma societario e nello staff tecnico, dalle parti del Lario vengono avvistati anche divi di Hollywood.

Cinema connection

Naturalmente, il legame tra il lago di Como e le star del cinema non ha origini recenti. George Clooney è da anni presente sul territorio nel comune di Laglio e spesso si avvistano tra le vie della città o nei paesini limitrofi anche del ramo lecchese, volti noti del grande schermo.

In questo contesto, il Como 1907 sta cercando di utilizzare il calcio come strumento per aumentare l'appeal di uno dei luoghi più affascinanti d'Italia e viceversa; attraverso il fascino del contesto lariano, il club spera di crescere sempre di più. L'interesse intorno al Como è testimoniato anche dalla presenza ieri sugli spalti dello stadio Sinigaglia di Hugh Grant e Andrew Garfield.

I due attori sono impegnati nella promozione dei loro recenti film, Heretic e We Live in Time, e hanno accolto l'invito della società ad assistere al match con il Parma terminato 1-1. Nelle scorse settimane, anche Kate Beckinsale era stata avvistata sugli spalti dello stadio comasco.

In particolare Hugh Grant, grande tifoso del Fulham, ha esultato con veemenza alla rete del momentaneo vantaggio biancoblu firmato Nico Paz, al fianco della moglie, la produttrice tv svedese Anna Elisabet Eberstein. La presenza delle due star del cinema non è certamente passata inosservata e ha aumentato ulteriormente l'entusiasmo intorno alla squadra.

In questo avvio di stagione, gli uomini di Fàbregas hanno conquistato 9 punti in 8 partite, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. L'ultimo punto proprio sotto gli occhi di Hugh Grant e Andrew Garfield.