Rupert Grint: ecco come la star di Harry Potter ha introdotto la figlia Wednesday ai film

Durante un'intervista con Jimmy fallon, Rupert Grint ha rivelato di aver introdotto la figlia Wednesday ai film del celeberrimo franchise in cui ha interpretato Ron Weasley.

Wednesday, la figlia di Rupert Grint, è già una fan sfegatata di Harry Potter: l'attore 33enne, durante l'ultimo episodio del The Tonight Show, ha parlato della sua bambina di appena 21 mesi, rivelando a Fallon che, nonostante la sua tenera età, ha già iniziato ad apprezzare i film basati sui romanzi di JK Rowling.

Grint, principalmente noto per aver recitato nella saga nei panni di Ron Weasley, ha regalato alla piccola Wednesday la sua prima bacchetta magica e ha scherzosamente dichiarato che, secondo lui e la sua compagna Georgia Groome, "i suoi undici anni ormai sono dietro l'angolo, di conseguenza la sua lettera per Hogwarts è in arrivo."

"Ho già iniziato a mostrarle i trailer delle pellicole", ha rivelato l'attore ad un incredulo Fallon. "Ha una bacchetta magica e un porta caramelle PEZ con la mia testa sopra." Sembra proprio che Wednesday sia sulla buona strada per diventare una fan sfegatata di Harry Potter, proprio come altri milioni di bambini in tutto il mondo.

Rupert Grint, prima di concludere la sua intervista con Jimmy, ha anche parlato del ritorno sui set di Harry Potter in occasione della reunion per i 20 anni dall'uscita della prima pellicola: "Devo dire che mi sono sentito come se fossi tornato indietro nel tempo. Sono stati più di otto film dopotutto, è la nostra infanzia".