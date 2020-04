Il Rosario e la supplica a San Giovanni Paolo II stasera su TV2000 in diretta

Stasera su TV2000 alle 21:00 sarà trasmesso il Rosario, in diretta dalla Cappella dedicata a San Giuseppe Moscati del Policlinico Gemelli, che si concluderà con una speciale supplica a San Giovanni Paolo II.

E non è un caso che la CEI abbia scelto proprio questa giornata, e proprio la particolare formulare, per radunare di nuovo i fedeli in preghiera dal silenzio delle proprie abitazioni: 15 anni fa, nella sera del 2 aprile 2005, moriva Papa Giovanni Paolo II. Da qui la decisione di indirizzare, proprio in questa giornata, in questo periodo di crisi senza precedenti per l'Italia e per il mondo intero, un'accorata supplica al Santo Pontefice polacco da quel luogo, il Policlinico Gemelli, che proprio lui aveva soprannominato il "Vaticano tre".

Papa Francesco ha ricordato spesso Karol Wojtyla in questi giorni, e l'ha fatto anche stamattina nell'udienza generale: "L'uomo di oggi scorge i segni di morte divenuti più presenti sull'orizzonte della civiltà. Vive sempre più nella paura, minacciato nel nucleo stesso della sua esistenza. Quando vi sentirete in difficoltà, il vostro pensiero corra allora a Cristo: sappiate che non siete soli. Egli vi accompagna e mai delude. In questi giorni difficili che stiamo vivendo, vi incoraggio ad affidarvi alla Divina Misericordia e all'intercessione di San Giovanni Paolo II, alla vigilia del 15° anniversario della sua morte".

Oltre che su TV2000, sarà possibile seguire il Santo Rosario in diretta anche su InBluradio e sulla pagina Facebook ufficiale della CEI.