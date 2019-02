Rosamunde Pilcher: è morta la regina dei romanzi rosa

Rosamunde Pilcher, la famosa scrittrice di numerosi romanzi rosa di grandissimo successo, è morta all'età di 94 anni e ad annunciare la triste notizia è stato suo figlio Robin.

L'autrice era nata in Cornovaglia, a Lelant, nel 1924 e all'età di 22 anni si era sposata con Graham Hope Pilcher. Rosamunde inizialmente aveva usato lo pseudonimo Jane Fraser per firmare le sue opere, passando poi solo nel 1955 al suo vero nome.

Prima di ritirarsi dal mondo della letteratura nel 2000, la scrittrice aveva creato ben ventotto romanzi e moltissimi racconti, raggiungendo il successo internazionale con il bestseller I cercatori di conchiglie, il suo quattordicesimo romanzo scritto all'età di 63 anni, che è stato successivamente adattato in un film televisivo con protagonista Vanessa Redgrave.

Le sue opere, in più occasioni trasformati in film televisivi e destinati al grande schermo, erano spesso ambientate in Cornovaglia e hanno appassionato milioni di lettori con storie d'amore travagliate e personaggi femminili determinati e spesso ribelli nei confronti delle regole della società in cui vivevano.

Nel 2002 la regina Elisabetta II le aveva conferito il titolo di Officer of the Order of British Empire.