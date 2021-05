Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga "Ci piace farlo così": la rivelazione piccante a Tommaso Zorzi

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati gli ospiti in studio del Punto Z di Tommaso Zorzi: la coppia si è lasciata andare a una rivelazione piccante sulla relazione iniziata nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Tommaso Zorzi li ha presentati come la coppia in cui nessuno aveva creduto, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti all'interno del Grande Fratello Vip 5 e dopo tre mesi sono ancora insieme e sembrano in perfetta sintonia. Rosalinda ora ha trovato un appartamento tutto suo ma i due convivono dividendosi tra la nuova casa della Cannavò e casa Zenga.

Ieri sera la coppia, ospite di Tommaso Zorzi nel suo Punto Z trasmesso su Mediaset Play Infinity, si è lasciata intervistare dal loro ex coinquilino accettando di rispondere alle domande sulla loro relazione, anche le più piccanti, come potete vedere in questo video. L'attrice ha detto che tra le lenzuola è più Rosalinda che Adua, il nome d'arte con cui è stata lanciata durante il periodo in cui lavorava per la Ares Film di Alberto Tarallo. "Rosalinda è più focosa, sicula, Adua era più frigida", ha detto la Cannavò.

Tommaso Zorzi ha poi chiesto di conoscere la posizione sessuale preferita del partner, così abbiamo scoperto che ad Andrea piace la classica 'missionaria', mentre a Rosalinda piace "stare su di lui", alla cowgirl come ha suggerito Tommaso.

Dopo il Grande Fratello sia Andrea che Rosalinda sono pronti per un altro reality, non Temptation Island ma gradirebbero fare L'Isola dei Famosi, dove il loro amico, opinionista del programma, potrebbe mettere la buona parola con Ilary Blasi, hanno scherzato. Zenga del resto, che mangia solo in bianco, potrebbe resistere facilmente senza patire troppo la fame. Ad inizio del programma Rosalinda ha confermato di essere rimasta amica con Dayane Mello e di aver stretto un ottimo rapporto con Roberta Termali, madre di Andrea Zenga "Mi piace tantissimo, ha avuto un approccio da amica, mi sono trovata subito con lei". Andrea invece conoscerà personalmente tutta la famiglia Cannavò a breve, per un matrimonio siculo dove lui, che non mangia nulla, si limiterà a bere tutto.