Ron Meyer lascia NBCUniversal a causa di una relazione extraconiugale e un tentativo di estorsione

Ron Meyer, da venticinque anni ai vertici di NBCUniversal, ha lasciato lo studio a causa di uno scandalo che ha reso impossibile il suo coinvolgimento in futuro nelle attività della società. A confermare la notizia, che coinvolge anche un tentativo di estorsione e una relazione extraconiugale, è stato l'amministratore delegato Jeff Shell.

Il CEO di NBCUniversal ha scritto: "Alla fine della scorsa settimana Ron Meyer ci ha informati che si era comportato in un modo che non crediamo sia in linea con i valori e le regole della società. Dopo essere stati informati delle sue azioni siamo stati d'accordo nel decidere che Ron dovrà lasciare la società, con effetto immediato. Ringraziamo Ron per i suoi 25 anni di servizio e per i suoi contributi significativi alle attività di NBCUniversal".

Meyer ha comunicato la sua decisione dichiarando: "Ho da poco rivelato alla mia famiglia e alla società che ho raggiunto un accordo, sotto minaccia, con una donna esterna all'azienda che ha compiuto delle false accuse nei mie confronti. Ammetto che si tratta di una donna con cui ho avuto una relazione extraconiugale davvero breve e consensuale molti anni fa".

Il manager ha proseguito: "Ho rivelato quanto accaduto perché altre persone hanno saputo dell'accordo e hanno continuamente cercato di estorcermi del denaro e di coinvolgere NBCUniversal, che non ha nulla a che fare con questa questione, oltre a voler far pubblicare delle false accuse nei miei confronti".

Dopo aver sottolineato la decisione presa di lasciare la società, il produttore ha ribadito: "Ho trascorso 25 anni aiutando a far crescere e sostenendo una società incredibile con un lavoro che amo. Le persone con cui ho lavorato saranno l'aspetto che mi mancherà di più. Provo rimorso nei confronti di quanto accaduto e mi dispiace per tutte le persone della mia vita che posso aver deluso, specialmente e soprattutto la mia famiglia".