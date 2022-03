Roma in Conference League, Atalanta in Europa League: ecco dove vedere le partite di oggi

Atalanta e Roma scendono in campo per affrontare le loro avversarie di Europa League e Conference League: ecco dove vedere le partite in programma oggi.

Atalanta e Roma affrontano le avversarie che il calendario della Europa League e della Conference League mette loro contro oggi, 17 marzo 2022, nel turno di ritorno degli ottavi di finali. Ecco i dettagli su orari e dove vedere le partite in TV e in streaming.

Bayer Leverkusen-Atalanta

Bayer Leverkusen-Atalanta si gioca oggi alle 18:45 alla BayArena di Leverkusen. Il match, valido per la Europa League 2021/2022, verrà trasmesso in TV da Sky su Sky Sport Uno (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite). La telecronaca è stata affidata a Riccardo Gentile, al suo fianco sentiremo Nando Orsi, addetto al commento tecnico. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria per 3-2 a Bergamo, per passare il turno ha a disposizione due risultati su tre: i neroazzurri devono vincere o pareggiare.

Dove vederla in streaming: Vitesse-Roma sarà trasmessa su DAZN, la telecronaca sarà di Stefano Borghi, il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Vitesse-Roma si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.

Roma- Vitesse

Roma- Vitesse si gioca stasera alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La partita verrà trasmesso in TV da TV8, canale 8 del digitale terrestre, e da Sky su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 252). La telecronaca è stata affidata a Maurizio Compagnoni affiancato, per il commento tecnico, da Luca Marchegiani. La squadra allenata da José Mourinho, dopo la vittoria per 1-0 ottenuta in Olanda, per passare il turno ha a disposizione due risultati su tre: i giallorossi devono vincere o pareggiare.

Dove vederla in streaming: Vitesse-Roma sarà trasmessa su DAZN, la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo, il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Vitesse-Roma si potrà vedere anche sull'app SkyGo, opzione valida per gli abbonati Sky. Il match si potrà acquistare, come singolo evento, su Now TV.

La partita è disponibile, gratuitamente, su TV8.it.